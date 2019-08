Perturbation

Jusqu'au 23/08/2019. - TAG

La ligne est déviée dans les 2 sens, entre les arrêts Le Massagu et Pélissière, en raison de travaux d’assainissement. Les arrêts Rivalta de la ligne 45, et des poteaux provisoires avenue d'Argenson et chemin de Coche, seront desservis dans la déviation. Retrouvez le plan détaillé sur tag.fr. Merci de votre compréhension.