itinisère

https://www.itinisere.fr/
Date d'impression : 11/12/2025

Infos transport en commun : tram en panne, ligne E perturbée (retard max : 10 mn)

Perturbation

Jusqu'au 12/12/2025 - M réso

Depuis 13h36, la ligne E est perturbée en raison d'un tram en panne. Des retards sont à prévoir, et certains trams peuvent être ponctuellement limités. Le retard maximum constaté est de 10 minutes.

Ligne(s) concernée(s)

  • Tramway E FONTANIL-CORNILLON Palluel / GRENOBLE Louise Michel M réso

    vers FONTANIL CORNILLON - Palluel / GRENOBLE - Estacade Condorcet
    vers GIERES - Plaine des Sports / GRENOBLE - Louise Michel
Voir toutes les infos trafic