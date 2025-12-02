Infos transport en commun : tram en panne, ligne E perturbée (retard max : 10 mn)
Perturbation
Depuis 15h50, la ligne E est perturbée en raison d'un tram en panne. Des retards sont à prévoir, et certains trams peuvent être ponctuellement limités. Le retard maximum constaté est de 10 minutes.
Ligne(s) concernée(s)
-
E FONTANIL-CORNILLON Palluel / GRENOBLE Louise Michel M résovers FONTANIL CORNILLON - Palluel / GRENOBLE - Estacade Condorcet
vers GIERES - Plaine des Sports / GRENOBLE - Louise Michel