itinisère

https://www.itinisere.fr/
Date d'impression : 23/10/2025

Infos transport en commun : tram en panne, ligne A perturbée (retard max : 10 mn)

Perturbation

Jusqu'au 24/10/2025 - M’Réso

Depuis 12h00, la ligne A est perturbée en raison d'un tram en panne. Des retards sont à prévoir, et certains trams peuvent être ponctuellement limités. Le retard maximum constaté est de 10 minutes.

Ligne(s) concernée(s)

  • Tramway A FONTAINE La Poya / LE PONT-DE-CLAIX L'Etoile M’Réso

    vers FONTAINE - La Poya / GRENOBLE - Berriat-Le Magasin / GRENOBLE - Polesud - Alpexpo
    vers PONT DE CLAIX - Le Pont-de-Claix, L'Etoile / GRENOBLE - Grand'place
Voir toutes les infos trafic