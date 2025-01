Perturbation

Jusqu'au 25/01/2025 - M'Réso

Ligne Sacado n°182 187 282. En raison d'un blocage de la circulation par des manifestants secteur Vizille, tous les départs des Sacado 182 187 et 282 du Collège des Mattons et du Lycée Porte de l'Oisans sont retardés. Retard estimé entre 5 et 15 minutes. Merci de votre compréhension.