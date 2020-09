Jusqu'au 16/09/2020.

FLASH SPECIAL

Secteurs Vals du Dauphiné, Voironnais Chartreuse,

Gresivaudan et Vercors

in the Vals du Dauphiné, Voironnais Chartreuse, Grésivaudan and Vercors Areas



TOUR DE FRANCE

(107ème édition)

MARDI 15 SEPTEMBRE 2020

16ème étape – LA TOUR DU PIN (Isère) => VILLARD DE LANS (Isère) –

164 Km en Isère

Tuesday 15th of September 2020

16th stage

Pour toutes les étapes et sur l’ensemble des itinéraires de la course, les coureurs bénéficieront d’un usage privatif de la route. Les concurrents, ainsi que les véhicules de la caravane, seront escortés par l’escadron motocycliste de la garde républicaine. Les axes empruntés seront fermés une à deux heures avant le passage de la voiture de tête de course et au moins 15 minutes après le passage de la voiture balai.



Racing cyclists will have a private use of the road all along the cycling race route and at all stages of the tour. Both the competitors and the caravan vehicles will be escorted by the motorcycle squadron of the Republican Guard. The road will be closed one to two hours before the head vehicle goes and up to 15 minutes after the sweep vehicle goes.



* * *



Les coureurs prendront le départ d’une étape 100% iséroise à la découverte des paysages contrastés de nos territoires. En partant de la Tour du Pin, les coureurs sortent des plaines du nord Isère par la vallée de la Bourbre pour rejoindre les plateaux du lac de Paladru et le Voironnais avant de faire une incursion dans le massif de la Chartreuse. Ils rejoignent la vallée du Gresivaudan pour se rendre dans le sud de l’agglomération grenobloise par les contreforts de Belledonne avant une ascension finale vers le plateau du Vercors où l’arrivée finale sera jugée dans la station de Villard de Lans vers 17h50 après 164 Km de course.



The runners will take the start of a 100% Isère stage to discover the contrasting landscapes of our territories. Starting from La Tour du Pin, the runners leave the plains of northern Isère through the Bourbre valley to reach the plateaux of Lake Paladru and Voironnais before making an incursion into the Chartreuse massif. They reach the Gresivaudan valley to go to the south of Grenoble conurbation by the foothills of Belledonne before a final ascent to the Vercors plateau where the finish line will be judged in the ski resort Villard de Lans around 17:20 after 164 km race stage.





L’ensemble des horaires est donné à titre indicatif. Les fermetures et ré-ouvertures de routes seront décidées par la Gendarmerie en fonction des conditions de stationnement et de circulation et pour la sécurité des usagers.





Time schedule is indicated for information only: road closing and opening up will be fixed by the Police according to parking and traffic conditions, to ensure, as a priority, road drivers’safety

Toutes les interdictions de stationnement prennent fin sur décision des forces de l’ordre au plus tard le mardi 15 septembre 2020 à minuit.

Merci de respecter ces consignes.

IMPACT SUR LE RESEAU TRANSISERE

Les lignes circulant sur les secteurs du Vals du Dauphiné, Voironnais Chartreuse, Gresivaudan et Vercors seront fortement perturbées (avec des suppressions de services et des arrêts non desservis).

Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le site www.transisere.fr







Autres transports en commun : SEMITAG, TouGo,…

Pour plus d’informations sur le secteur du Vals du Dauphiné, consultez également le site : www.valsdudauphine.fr

Pour plus d’informations sur le secteur du Voironnais Chartreuse, consultez également le site : www.paysvoironnais.com/

Pour plus d’informations sur le secteur de l’agglomération grenobloise, consultez également le site : www.tag.fr

Pour plus d’informations sur le secteur du Grésivaudan, consultez également le site : http://www.tougo.fr/

Pour plus d’informations sur les lignes régionales express, consultez également le site : https://zou.maregionsud.fr







PUBLIC TRANSPORT

Impact on the network

For more information, please visit the website : www.transisere.fr, www.tag.fr, www.tougo.fr





QUELQUES CONSEILS :

Afin que le Tour reste une grande fête, voici quelques règles simples à respecter :

- Surveillez bien les enfants : ne les laissez pas traverser ou aller sur la route, tenez-les par la main.

- Ne laissez personne dans votre voiture, ni aucun objet de valeur.

- Respectez les consignes données par les policiers, gendarmes et signaleurs. Ils prennent soin de votre sécurité!

- Restez derrière les barrières de sécurité quand il y en a.

- Écartez-vous le plus possible de la chaussée : accotements non stabilisés ou le ras du trottoir peuvent éventuellement être utilisés par les coureurs.

- Tenez vos animaux domestiques en laisse et loin du bord de la route.

- Ne vous installez ni en sortie de virage, sans visibilité, ni dans les descentes des cols.

- Attention au passage de la caravane publicitaire : restez sur le bord de la route et ne vous précipitez pas sur les objets tombés sur la chaussée.

- Interdiction de traverser la route du Tour toute la journée. Même en dehors de la course, de nombreux véhicules officiels peuvent vous surprendre à tout moment!

- N’allez jamais au-devant des coureurs, ne courez pas à leur côté même pour les encourager.

- Attention à la chaleur ! Buvez de l'eau régulièrement et faîtes boire les enfants même s’ils ne le réclament pas. Munissez-vous de chapeaux, de lunettes de soleil, de crème solaire…

- Renseignez-vous sur la météo – attention aux orages !!! En montagne, le temps peut changer rapidement!. Prévoyez des vêtements chauds contre la pluie.

- Photographes ou vidéastes, faites vos prises de vue en retrait de la chaussée. attention à la perception au travers de l’appareil photo, la perspective et les distances sont trompeuses.

- Respectez l’environnement, Ne jetez pas de mégots : Attention au feu !

- Merci de respecter le tri sélectif! De nombreux conteneurs sont à votre disposition.

- Au retour, soyez patient car toutes les routes seront saturées. Suivez les conseils de la gendarmerie.

- RAPPEL consignes sanitaires COVID :

Attention au respect des gestes barrières.

Port du masque obligatoire.

Consultez les recommandations de l’organisateur : www.letour.fr





SOME ADVICES : For the Tour to be a great Day, please follow these instructions :

- Get up very early! Avoid the D1091 (rapidly congested).

- Do not leave any people or valuable object in your car.

- Look after children; don’t leave them cross the road

- Keep your pets on a leash

- Stand behind safety barriers

- Remember to protect yourselves from the sun and drink plenty of water.

- Oisans is a mountain area and weather can change quickly! Take warm and rainproof clothing and food for the evening.

- Crossing the road of the Tour is strictly forbidden all the day long.

- Even if there are no cycles on the road, there is a number of official vehicles that could suddendly appear at any time!

- Pay attention to cyclists and don’t cause their fall !

- Don’t stand or run in front of them to take photos. Remember that perspective and distances are often distorted through the camera.

- Help the Police doing its work efficiently – It is there to ensure your safety!

- Please sort your rubbish! Use the waste bins provided throughout the route or bring it at home. Never throw cigarette butts, beware of fire!

- Do not walk above the road, rocks may fall on the itinerary or on the crowd.

- Sanitary instructions COVID:

Respect barrier gestures,

Mandatory mask wearing and Consult the organizer's recommendations: www.letour.fr