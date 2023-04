Jusqu'au 29/04/2023 - TAG

Mouvement social et manifestation en centre-ville de Grenoble samedi 29/04

Ligne 12 :

En fonction de l'affluence, la ligne 12 peut être déviée entre les arrêts Championnet et Madeleine.

Arrêt(s) non desservi(s) : Docteur Martin, Verdun - Préfecture, Bir Hakeim.

📎 Plan de déviation ligne 12 à télécharger : 12_19 Deviation Championnet-Madeleine

Ligne 13 :

En fonction de l'affluence, la ligne 13 peut être déviée entre les arrêts Clémenceau et Saint-Roch.

Arrêt(s) non desservi(s) direction Lycée du Grésivaudan : Auguste Ravier, Driant, Chavant, Docteur Martin, Verdun - Préfecture, Mutualité.

📎 Plan de déviation ligne 13 à télécharger : 13_10 Deviation Clemenceau-Saint Roch

Ligne 16 :

En fonction de l'affluence, la ligne 16 peut être retardée.

Ligne C :

En fonction de l'affluence, la ligne C peut être retardée.

Ligne C5 :

En fonction de l'affluence, la ligne C5 peut être retardée.

Ligne 14 :

En fonction de l'affluence, la ligne 14 peut être interrompue entre les arrêts Verdun - Préfecture et Flandrin - Valmy.

📎 Plan d'exploitation ligne 14 à télécharger : 14_102 Limitation a Flandrin Valmy

Ligne 15 :

En fonction de l'affluence, la ligne 15 peut être interrompue entre les arrêts Flandrin - Valmy et Verdun - Préfecture.

📎 Plan d'exploitation ligne 15 à télécharger : 15_102 Limitation a Flandrin Valmy

Ligne A :

À partir de 13H45

La ligne A ne circule pas entre les stations Polesud - Alpexpo et Gares, en raison d'une manifestation secteur Grenoble. À noter que la ligne pourra reprendre son itinéraire normal dès que les conditions le permettront.

Pour effectuer la liaison, entre les stations Victor Hugo, Grand'place, et Polesud - Alpexpo, vous pouvez utiliser la ligne C3 et pour effectuer la liaison, entre les stations, Gares et Chavant, vous pouvez utiliser la ligne C1..

Arrêt(s) non desservi(s) : Grand'place, Arlequin, La Bruyère-Parc Jean Verlhac, Malherbe, MC2: Maison de la Culture, Mounier, Albert 1er de Belgique, Chavant, Verdun - Préfecture, Hubert Dubedout - Maison du Tourisme, Victor Hugo, Alsace-Lorraine.

Ligne C1 :

En fonction de l'affluence, la ligne C1 peut être interrompue entre les arrêts Plaine Fleurie et Docteur Mazet.

📎 Plan d'exploitation ligne C1 à télécharger : C1_206 Coupure Plaine Fleurie-Dr Mazet

Ligne C3 :

En fonction de l'affluence, la ligne C3 peut être interrompue entre les arrêts Victor Hugo et Foch - Ferrié.

📎 Plan d'exploitation ligne C3 à télécharger : C3C4_16 DeviationDriant-Foch Ferrie

Ligne C4 :

En fonction de l'affluence, la ligne C4 peut être interrompue entre les arrêts Driant et Victor Hugo.

📎 Plan d'exploitation ligne C4 à télécharger : C3C4_16 DeviationDriant-Foch Ferrie

Merci de votre compréhension.