C

Du mardi 9 mai au mercredi 10 mai de 21h20 à fin de service : en soirée, à partir de 21h20, la ligne C ne circule pas entre les stations Condillac - Universités et Le Prisme en raison de travaux de nuit. Un bus relais effectue la liaison entre les stations Condillac - Universités et Le Prisme. L'arrêt Bibliothèques Universitaires n'est pas desservi par le Bus Relais. Retrouvez le plan détaillé et les horaires du Bus relais en téléchargement sur tag.fr/trafic. Stations non desservie(s) : Bibliothèques Universitaires