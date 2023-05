C

La station Grenoble Hôtel de Ville n'est pas desservie samedi 20 mai de 22h30 à 23h30 (fin du match). Merci de vous reporter aux stations Chavant ou Flandrin - Valmy. Avant le match, 1 renfort départ Le Prisme à 20h20 et 1 renfort départ Condillac à 20h24. Après le match, 2 renforts direction Le Prisme passage à Chavant à 23h05 et 23h11 et 2 renforts direction Condillac passage à Chavant à 23h03 et 23h10