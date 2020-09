Jusqu'au 16/09/2020 - TAG

Tour de France mercredi 16 septembre

A : La ligne ne circule pas entre les stations Albert 1er de Belgique et Gares.

Arrêts non desservis : • Alsace-Lorraine • Chavant • Hubert Dubedout - Maison du Tourisme • Verdun - Préfecture • Victor Hugo

B : La ligne ne circule pas entre les stations Sainte-Claire - Les Halles et Gares. Un bus relais effectue la liaison entre Palais de Justice - Gare et Oxford.

Arrêts non desservis : • Alsace-Lorraine • Hubert Dubedout - Maison du Tourisme • Victor Hugo

Ligne C : La ligne ne circule pas entre les stations Flandrin - Valmy et Gustave Rivet. Entre les stations Gustave Rivet et Le Prisme, un Bus relais assure la liaison en raison des travaux du Pont de Catane.

Arrêts non desservis : • Chavant • Flandrin - Valmy • Grenoble Hôtel de Ville

C1 : La ligne ne circule pas entre les arrêts Plaine Fleurie et Cité Jean Macé. La ligne effectue son terminus provisoire à la station Grand Sablon, en correspondance avec la ligne B.

Arrêts non desservis : • Arago • Chavant • Cité Jean Macé • Docteur Martin • Docteur Mazet • Emile Gueymard • Félix Viallet • Gares • Grenoble Hôtel de Ville • Sablons • Victor Hugo

C3 : La ligne ne circule pas entre les arrêts Championnet et Victor Hugo. La ligne effectue son terminus provisoire à l'arrêt Championnet.

Arrêt non desservi : • Victor Hugo

C4 : La ligne ne circule pas entre les arrêts Jean Racine et Victor Hugo. Après Jean Racine, la ligne est déviée dans les 2 sens et dessert les arrêts Louis Jouvet, Malherbe, Flaubert Clos d'Or de la ligne C5 puis les arrêts Eugène Sue, Capuche, Rue des Déportés, Gustave Rivet et Caserne de Bonne de la ligne 16.

Arrêts non desservis : • Bajatière • Chavant • Docteur Martin • Driant • Mallifaud • Paul Claudel • Ponsard • Teisseire • Victor Hugo

12 : La ligne ne circule pas entre les arrêts Condorcet et Jeanne d'Arc. Au départ de Maisons Neuves, la ligne effectue son terminus à l'arrêt Condorcet. Au départ des Alloves, la ligne effectue son terminus à l'arrêt Jeanne d'Arc.

Arrêts non desservis : • Bir Hakeim • Championnet • Docteur Martin • Madeleine • Verdun - Préfecture

13 : La ligne ne circule pas entre les arrêts Verdun - Préfecture et Suzanne Noël - Les Bains. Au départ de Prémol, la ligne effectue son terminus à l'arrêt Suzanne Noël - Les Bains et au départ du Lycée du Grésivaudan, la ligne effectue son terminus à l'arrêt Verdun - Préfecture.

Arrêts non desservis : • Auguste Ravier • Chavant • Clémenceau • Docteur Martin • Driant • Edison

14 : La ligne ne circule pas entre les arrêts Flandrin - Valmy et Verdun - Préfecture. La ligne effectue son terminus à l'arrêt Flandrin - Valmy.

Arrêts non desservis : • Bir Hakeim • Verdun - Préfecture

15 : La ligne est déviée entre les arrêts Péri - Brossolette et Verdun - Préfecture.

Arrêts non desservis : • Bir Hakeim • Flandrin - Valmy

16 : La ligne ne circule pas entre les arrêts Gustave Rivet et Monfleury / Lycée du Grésivaudan. La ligne effectue son terminus à l'arrêt Gustave Rivet.

Arrêts non desservis : • Bastille • Buclos • Caserne de Bonne • Corenc Mairie • Croix de Montfleury • Docteur Martin • Eygala • Grande Tronche • Haut-Meylan • Hôtel de Police • Jules Rey • La Foy • Les Mûriers • Les Oiseaux • Lycée du Grésivaudan • Montfleury • Mutualité • Notre-Dame - Musée • Petite Tronche • Saint-Laurent • Saint-Roch • Verdun - Préfecture • Xavier Jouvin

INFO : En raison du passage du Tour de France, les lignes du réseau TAG sont fortement perturbées mardi 15 et mercredi 16 septembre.

SACADO : En raison du passage du Tour de France, certaines lignes scolaires Sacado peuvent être perturbées. Retrouvez le détail sur tag.fr/tourdefrance

40 : La ligne ne circule pas.

41 : La ligne ne circule pas.

42 : La ligne ne circule pas entre les arrêts Lycée du Grésivaudan - Bachais et La Détourbe. L'arrêt Lycée du Grésivaudan - Bachais devient terminus provisoire.

Arrêts non desservis : • Ancienne Mairie • Bérivière • Champlars • Croix de Cibeins • Croix des Rameaux • Gué du Boutet • Haut-Meylan • La Détourbe • La Treille • Les Jaillières • Les Mûriers • Montlivet • Pré Catlan • Saint-Mury • Saint-Victor

62 : La ligne ne circule pas.