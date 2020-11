13. Du lundi 16 novembre 19h30 au jeudi 19 novembre 02h00

La ligne 13 est déviée entre les arrêts Driant et Docteur Martin en raison de travaux de nuit secteur Chavant. Arrêt(s) non desservi(s) : Chavant. C4.Du lundi 16 novembre 19h30 au jeudi 19 novembre 02h00

La ligne C4 est déviée entre les arrêts Driant et Docteur Martin en raison de travaux de nuit secteur Chavant. Arrêt(s) non desservi(s) : Chavant. A.Du lundi 16 novembre au jeudi 19 novembre de 22h30 à fin de service En soirée, à partir de 22h30, la ligne A ne circule pas entre les stations Albert 1er de Belgique et La Poya en raison de travaux de nuit secteur Chavant. Un bus relais effectue la liaison entre les stations Albert 1er de Belgique et La Poya. Retrouvez le plan détaillé et les horaires du Bus relais en téléchargement sur tag.fr/trafic. Stations non desservie(s) : Chavant, Verdun - Préfecture, Hubert Dubedout - Maison du Tourisme, Victor Hugo, Alsace-Lorraine, Gares, Saint-Bruno, Berriat-Le Magasin, Les Fontainades - Le Vog, Louis Maisonnat, Fontaine Hôtel de Ville - La Source, Charles Michels