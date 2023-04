Du 23/04/2023 au 23/04/2023 - TAG

MATCH (Tournoi des 6 Nations Féminin : France - Pays-de-Galles)

dimanche 23 avril de 15h10 à 18h40

A : après le match, 2 renforts avec un passage à Chavant à 18h16 en direction de La Poya et l'Etoile.

B : la station Grenoble Hôtel de Ville n'est pas desservie dimanche 23 avril de 17h40 à 18h40 (fin du match). Merci de vous reporter aux stations Chavant ou Flandrin - Valmy.

Avant le match, 2 renforts départ du Prisme à 15h10 et 15h30 et 2 renforts départ de Condillac à 15h10 et 15h30. Après le match, 2 renforts direction le Prisme , passage à Chavant à 18h20 et 18h26 et 2 renforts direction Condillac, passage à Chavant à 18h21 et 18h27.

NAVETTE : avant le match, un départ de Grand Sablon vers le Stade des Alpes à 15h15, 15h25, 15h35, 15h45 et 15h55. Après le match, un départ de Grenoble Hôtel de Ville (arrêt bus C1 vers Maupertuis) à 18h10, 18h20, 18h30 et 18h40.

L'accès au réseau M TAG est gratuit 2 heures avant et 2 heures après sur présentation d'un billet pour le match ou d'un abonnement au club pour la saison en cours.