A

Du lundi 16 janvier au jeudi 19 janvier de 22h00 à fin de service En soirée, à partir de 22h00, la ligne A ne circule pas entre les stations L'Etoile et La Poya en raison de travaux de nuit. Un bus relais effectue la liaison entre les stations L'Etoile et La Poya. Le bus est accessible aux personnes à mobilité réduite. Retrouvez le plan détaillé et les horaires du Bus relais en téléchargement sur tag.fr/trafic. Stations non desservie(s) : Echirolles Gare, Verdun - Préfecture, Hubert Dubedout - Maison du Tourisme