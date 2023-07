15

Du jeudi 13 juillet de 19h00 à 02h00

La ligne est déviée entre les arrêts "Les Arnauds" et "Domène Mairie" en raison de Feux d'artifices. Arrêts Le Prieuré et Les Vernes desservis dans la déviation. Arrêt(s) non desservi(s) : René Cassin.