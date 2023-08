Jusqu'au 01/09/2023 - TAG

Jusqu'au vendredi 1er septembre à 14h00

Travaux de voirie secteur Route de Chartreuse

L.62: Du 10 juillet au 1er septembre, la ligne est déviée entre les arrêts Bastille et Monument, de 6h à 14h.

La ligne circule avec des véhicules de gabarit réduit non équipés de porte-vélos, le nombre de places est donc limité. Les vélos et autres objets volumineux (valise, trottinette même pliée, poussette, landau…) ne sont pas admis, seuls les bagages et colis peu volumineux, petit sac à dos, bâtons de marche...sont tolérés.

Les fauteuils roulants ne sont pas pris en charge.

Arrêt(s) non desservi(s) direction Col de Porte, Notre-Dame - Musée : Le Rozan, Saint-Germain, Le Gorget.

Merci de votre compréhension