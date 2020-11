42

Du mercredi 18 novembre 10h30 au mercredi 13 janvier 19h00

La ligne 42 est déviée entre les arrêts Place de la Louisiane et Revirée - Sayettes en raison de travaux secteur Place de la Louisianne. Arrêt provisoire situé au carrefour Chemin de la Revirée et Rue des Peupliers. Cette déviation est mise en place uniquement les mercredis. Arrêt(s) non desservi(s) : Lionel Terray.