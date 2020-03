Jusqu'au 31/03/2020 - TAG

En raison du Coronavirus à compter du 18 mars et ce pour une durée indéterminée les horaires sont modifiés comme suit :

Ligne A :

La ligne A circule toutes les 10 minutes, uniquement de 6h à 20h environ. Premier départ à 5h20 de Grand'place

vers La Poya, à 5h55 de l'Etoile vers La Poya à 5h36 de Polesud-Alpexpo vers L'Etoile et à 6h00 de La Poya vers l'Etoile.

Dernier départ à 19h45 de L'Etoile vers La Poya, à 20h38 de La Poya vers L'Etoile et à 21h09 de La Poya vers Grand'place.

Ligne B :

La ligne B circule toutes les 10 minutes, uniquement de 6h à 20h environ. Premier départ à 5h17 de Plaine des Sports et à 6h00 d'Oxford.

Dernier départ à 19h57 de Plaine des Sports et à 20h41 d'Oxford.

Ligne C :

La ligne C circule toutes les 10 minutes, uniquement de 6h à 20h environ. Premier départ à 5h15 de Condillac et à 6h00 du Prisme.

Dernier départ à 20h00 de Condillac et à 20h40 du Prisme.

Ligne D :

La ligne D circule toutes les 15 minutes, uniquement de 6h à 20h environ. Premier départ à 5h45 des Taillées et à 6h00 d'Etienne Grappe.

Dernier départ à 19h59 des Taillées et à 20h15 d'Etienne Grappe

Ligne E :

La ligne E circule toutes les 12 minutes, uniquement de 6h à 20h environ. Premier départ à 5h29 de Condorcet vers Palluel (les départs suivants se font de Louise Michel) et à 6h00 de Palluel. Dernier départ à 20h01 de Louise Michel et à 20h38 de Palluel. Le dernier départ de Palluel est limité à Condorcet

Ligne C1 :

La ligne C1 circule toutes les 15 minutes, uniquement de 6h à 20h environ. Premier départ à 6h08 de Cité Jean Macé et à 6h08 de Maupertuis.

Dernier départ à 19h26 de Cité Jean Macé et à 19h26 de Maupertuis.

Ligne C2 :

La ligne C2 circule toutes les 10 minutes, uniquement de 6h à 19h environ. Premier départ à 6h10 de Pont Rouge et à 6h30 de Louise Michel.

Dernier départ à 19h30 de Pont Rouge et à 19h48 de Louise Michel.

Ligne C3 :

La ligne C3 circule toutes les 13 minutes, uniquement de 6h à 19h environ. Premier départ à 6h34 de Centre du Graphisme et à 6h44 de Victor Hugo. Dernier départ à 19h50 de Centre du Graphisme et à 20h08 de Victor Hugo.

Ligne C4 :

La ligne C4 circule toutes les 13 minutes, uniquement de 6h à 19h environ. Premier départ à 6h28 du Verderet et à

7h00 de Victor Hugo. Dernier départ à 19h36 du Verderet et à 20h18 de Victor Hugo.

Ligne C5 :

La ligne C5 circule toutes les 17 minutes, uniquement de 6h à 19h environ. Premier départ à 6h30 de Palais de Justice - Gare et à 6h30 de Biologie. Dernier départ à 19h10 de Palais de Justice - Gare et à 19h10 de Biologie.

Ligne C6 :

La ligne C6 circule toutes les 15 minutes, uniquement de 6h à 19h environ. Premier départ à 6h05 d'Oxford et à 6h05 d'Henri Wallon.

Dernier départ à 19h05 d'Oxford et à 19h17 d'Henri Wallon.

Ligne C7 :

La ligne C7 circule toutes les 19 minutes, uniquement de 6h à 19h environ. Pas de bus entre Biologie et IUT-UFRAPS Premier départ à 7h00 de Biologie et à 7h00 de Comboire. Dernier départ à 19h00 de Biologie et à 19h00 de Comboire.

Arrêts non desservis : • Epicéa • Universités - IUT - UFRAPS

Ligne 12 :

La ligne 12 circule toutes les 15 minutes, uniquement de 7h à 19h environ. Premier départ à 6h59 de Maisons Neuves et à 7h01 des Alloves.

Dernier départ à 19h12 de Maisons Neuves et à 19h09 des Alloves.

Ligne 13 :

La ligne 13 circule toutes les 25 minutes, uniquement de 7h à 19h environ. Premier départ à 7h00 du Lycée du Grésivaudan et à 6h49 de Prémol.

Dernier départ à 19h05 du Lycée du Grésivaudan et à 18h54 de Prémol.

Ligne 14 :

La ligne 14 circule selon les horaires de la période orange. Consultez la fiche horaires sur www.tag.fr.

Ligne 15 :

La ligne 15 circule circule selon les horaires de la période orange. Consultez la fiche horaires sur www.tag.fr.

Ligne 16 :

La ligne 16 circule toutes les 18 minutes, uniquement de 7h à 19h environ. Premier départ à 6h50 direction Gendarmerie et à 6h42 de Gendarmerie. Dernier départ à 19h08 direction Gendarmerie et à 19h00 de Gendarmerie

Ligne 19 :

La ligne 19 circule toutes les 30 minutes, uniquement de 7h à 19h environ. Premier départ à 6h44 de Village et à 7h02 de l'Ovalie.

Dernier départ à 18h44 de Village et à 19h03 de l'Ovalie

Ligne 20 :

La ligne circule toutes les 30 minutes, uniquement de 7h à 19h environ. Premier départ à 6h50 de Seyssinet- Pariset Hôtel de Ville et à 7h00 de

Veurey Mairie. Dernier départ à 19h00 de Seyssinet- Pariset Hôtel de Ville et à 19h20 de Veurey Mairie.

Ligne 21 :

La ligne 21 circule selon les horaires de la période orange. Consultez la fiche horaires sur www.tag.fr

Ligne 22 :

La ligne 22 circule toutes les 29 à 35 minutes, uniquement de 7h à 19h environ. Premier départ à 7h00 de Saint-Egrève Gare et à 7h00 d'Oxford.

Dernier départ à 19h02 de Saint-Egrève Gare et à 19h01 d'Oxford.

Ligne 23 :

La ligne 23 circule selon les horaires de la période orange. Consultez la fiche horaires sur www.tag.fr.

Ligne 25 :

La ligne 25 circule toutes les 20 minutes, uniquement de 7h à 19h environ. Premier départ à 7h00 de Colonel Dumont et à 7h00 des Saillants.

Dernier départ à 18h53 de Colonel Dumont et à 18h51 des Saillants.

Ligne 40 :

A partir du mercredi 18 mars, la ligne 40 ne circule plus.

Les lignes 42, 49, 55, 62 et 67 circulent de manière régulière selon les horaires de la période verte.

Les lignes Sacado sont suspendues.

Les lignes Flexo circulent normalement.

Agences de Mobilité :

Les agences de Mobilité et le service Recouvrement sont fermés.

Chronopro :

Le service Chronopro fonctionne normalement.

Flexo+ :

Le service Flexo+ PMR est suspendu. Si possible, reportez-vous sur les lignes classiques.

Les lignes Flexo (hors 40, 42, 49, 55, 62 et 67) fonctionnent selon les horaires appliqués sur la ligne pendant la période été. Consultez le calendrier de votre ligne à la période été pour connaître les horaires de référence.