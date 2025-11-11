Infos transport en commun : T91 : Circulation difficile (11/11)
Perturbation
Les départs T91 de 15h55 Gap → Grenoble et 16h25 Grenoble → Gap ont connu un retard indéterminé en raison d’un accident corporel survenu entre Saint-Laurent-en-Beaumont et Saint-Pierre-de-Méarotz (RD1085 / RD212D).
Mise à jour 17h05 : La situation est revenue à la normale pour les services T91. La RD1085 est désormais en alternat.
T91 GRENOBLE-GAP Cars Régionvers GRENOBLE
vers GAP