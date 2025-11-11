Jusqu'au 11/11/2025 - Cars Région

Les départs T91 de 15h55 Gap → Grenoble et 16h25 Grenoble → Gap ont connu un retard indéterminé en raison d’un accident corporel survenu entre Saint-Laurent-en-Beaumont et Saint-Pierre-de-Méarotz (RD1085 / RD212D).

Mise à jour 17h05 : La situation est revenue à la normale pour les services T91. La RD1085 est désormais en alternat.

Merci de votre compréhension.