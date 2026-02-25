Infos transport en commun : T90 : arrêts non desservis
Perturbation
Ce mercredi 25 février, en raison d’un dysfonctionnement de la barrière de Laffrey, les cars de la ligne T90 suivants sont déviés par la RD529 :
– départ 9h50 de La Mure → Vizille
– départ 11h35 de La Mure → Grenoble
– départ 12h55 de Corps → Grenoble
– départ 17h20 de La Mure → Grenoble
Les arrêts « Station Service » à Pierre-Châtel et « Pont de Champ » à Jarrie ne sont pas desservis.
Merci de votre compréhension
