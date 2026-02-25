Jusqu'au 25/02/2026 - Cars Région

Ce mercredi 25 février, en raison d’un dysfonctionnement de la barrière de Laffrey, les cars de la ligne T90 suivants sont déviés par la RD529 :

– départ 9h50 de La Mure → Vizille

– départ 11h35 de La Mure → Grenoble

– départ 12h55 de Corps → Grenoble

– départ 17h20 de La Mure → Grenoble

Les arrêts « Station Service » à Pierre-Châtel et « Pont de Champ » à Jarrie ne sont pas desservis.

Merci de votre compréhension