Jusqu'au 28/03/2023 - Cars Région

Ce mardi 28 mars, en raison de la manifestation, les lignes T75, T90, T92, T95 et X03 ne desserviront pas les arrêts entre "Stade Lesdiguières" et "Gare Routière " à Grenoble entre 12h30 et 16h00.

Merci de votre compréhension