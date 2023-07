Jusqu'au 11/07/2023 - Cars Région

Le 10 et 11 juillet

Arrêts non desservis sur les communes de

Saint-Jean-de-Bournay et Meyrieu-les-Etangs

En raison de travaux sur la commune de Meyrieu-les-Etangs, la ligne est déviée. Les arrêts « Montjoux Etang », « Montjoux » à Saint Jean de Bournay et « Côte du Droguet », « Langouvert » et « Stade » à Meyrieu ne seront pas desservis.

Merci de vous reporter aux arrêts « HLM la Barre » à Saint-Jean-de-Bournay ou « Menon » à Meyrieu-les-Etangs.

Merci de votre compréhension