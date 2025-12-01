Infos transport en commun : stationnement gênant, ligne 49 perturbée (retards).
Perturbation
Depuis 07h02, la ligne 49 est perturbée en raison d'un stationnement gênant . Des retards sont à prévoir, et certains bus peuvent être ponctuellement limités. L'arrêt L'Agneau n'est pas desservi dans les deux sens.
Ligne(s) concernée(s)
-
49 SEYSSINET-PARISET Cimetière / SEYSSINS Clinique du Dauphiné M résovers SEYSSINET PARISET - Cimetière / SEYSSINS - Le Prisme
vers SEYSSINS - Clinique - Portail / SEYSSINET PARISET - Pariset / SEYSSINS - Clinique du Dauphiné