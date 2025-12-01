itinisère

https://www.itinisere.fr/
Date d'impression : 18/12/2025

Infos transport en commun : stationnement gênant, ligne 49 perturbée (retards).

Perturbation

Jusqu'au 19/12/2025 - M réso

Depuis 07h02, la ligne 49 est perturbée en raison d'un stationnement gênant . Des retards sont à prévoir, et certains bus peuvent être ponctuellement limités. L'arrêt L'Agneau n'est pas desservi dans les deux sens.

Ligne(s) concernée(s)

  • Bus 49 SEYSSINET-PARISET Cimetière / SEYSSINS Clinique du Dauphiné M réso

    vers SEYSSINET PARISET - Cimetière / SEYSSINS - Le Prisme
    vers SEYSSINS - Clinique - Portail / SEYSSINET PARISET - Pariset / SEYSSINS - Clinique du Dauphiné
