Perturbation

Du 20/02/2025 au 20/02/2025 - M'Réso

Ligne Sacado n°161. La ligne Sacado 161 est déviée entre les arrêts Ile Verte et Saint-Martin-le-Vinoux Hôtel de Villeen raison de travaux secteur Route de Lyon, Grenoble. Déviation via N481, sortie 17 Saint Martin Le Vinoux/Saint-Egrève Sud. Arrêts non desservis : Aristide Briand, Casamaures Village, Résistance, Conrad Kilian et Hôtel de Ville Saint-Martin-le-Vinoux, arrêts reportés à l'arrêt Docteur Mazet de la C1 et à hauteur de la station Hôtel de Ville de la ligne E.