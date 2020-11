Jusqu'au 02/12/2020.

Voyagez léger avec Ruban !



En cette période de confinement, nous vous invitons à privilégier l’achat de vos titres de transport grâce à nos outils de vente à distance :



* Pour acheter des tickets unités ou un carnet de 10 voyages : Téléchargez gratuitement l’application mobile TixiPass disponible sur IOS et Android

* Pour vos abonnements : rendez-vous sur notre boutique en ligne. (http:// https://billettique.rubantransport.com/Capi)

* Pour vos abonnements et vos tickets unité : pensez à nos dépositaires ! Retrouvez le plus proche de chez vous en cliquant ici (https://www.rubantransport.com/nos-points-de-ventes)





Si vous ne pouvez pas anticiper : des tickets de dépannage sont disponibles auprès de nos conducteurs. Merci de prévoir l'appoint et d'éviter au maximum les pièces rouges pour limiter les manipulations.

Merci de votre compréhension.