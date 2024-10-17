itinisère

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Date d'impression : 17/10/2024

Infos transport en commun : risque de retard

Perturbation

Jusqu'au 17/10/2024 - Cars Région

Ce mardi 17 octobre, en raison d'inondations un risque de retard est prévoir, sur les lignes CND01, PMSTA, PSRSA, PVSAA, ROU01, ROU04, ROU05, T52, T53, VIE01, VIE02, VIE08, VIE09 et VIE10.

Merci de votre compréhension 

Ligne(s) concernée(s)

  • Car PSRSA DESSERTE LA CHAPELLE-ST ROMAIN DE SURIEU Cars Région

    vers SAINT ROMAIN DE SURIEU
    vers CHAPELLE DE SURIEU (LA)

  • Car PMSTA VERNIOZ-MONSTEROUX-COURS ET BUIS Cars Région

    vers MONSTEROUX MILIEU
    vers MONTSEVEROUX

  • Car PVSAA DESSERTE VILLE SOUS ANJOU Cars Région

    vers VILLE SOUS ANJOU
    vers ROUSSILLON

  • Car ROU01 LA CHAPELLE-ROUSSILLON-SALAISE SUR SANNE Cars Région

    vers PEAGE DE ROUSSILLON (LE) / SALAISE SUR SANNE
    vers ASSIEU / CHAPELLE DE SURIEU (LA) / VILLE SOUS ANJOU

  • Car ROU05 MONSTEROUX-ASSIEU-ST MAURICE-ROUSSILLON Cars Région

    vers PEAGE DE ROUSSILLON (LE) / SAINT MAURICE L'EXIL
    vers ASSIEU / AUBERIVES SUR VAREZE / CHEYSSIEU / CLONAS SUR VAREZE / MONSTEROUX MILIEU / ROUSSILLON / VILLE SOUS ANJOU

  • Car ROU04 REVENTIN-ST CLAIR-ST MAURICE-ROUSSILLON Cars Région

    vers ROUSSILLON / SAINT MAURICE L'EXIL
    vers REVENTIN VAUGRIS / ROCHES DE CONDRIEU (LES) / SAINT CLAIR DU RHONE / SAINT MAURICE L'EXIL / SAINT PRIM

  • Car VIE08 ROUSSILLON-ST CLAIR-VIENNE Cars Région

    vers SAINT ROMAIN EN GAL / SEYSSUEL / VIENNE
    vers CHAPELLE DE SURIEU (LA) / ROCHES DE CONDRIEU (LES) / ROUSSILLON / SAINT MAURICE L'EXIL / SAINT PRIM

  • Car VIE02 COUR ET BUIS-VERNIOZ-VIENNE Cars Région

    vers SAINT ROMAIN EN GAL / VIENNE
    vers COUR ET BUIS / MONTSEVEROUX / VERNIOZ

  • Car VIE01 ROUSSILLON-REVENTIN VAUGRIS-VIENNE Cars Région

    vers SAINT ROMAIN EN GAL / VIENNE
    vers CHANAS / PEAGE DE ROUSSILLON (LE)

  • Car VIE09 HEYRIEUX-SEPTEME-VIENNE Cars Région

    vers SAINT ROMAIN EN GAL / VIENNE
    vers CHARANTONNAY / HEYRIEUX / OYTIER SAINT OBLAS / SEPTEME

  • Car T52 BEAUREPAIRE-VIENNE Cars Région

    vers EYZIN PINET / MONTSEVEROUX / SAINT ROMAIN EN GAL / VIENNE
    vers BEAUREPAIRE / EYZIN PINET / REVEL TOURDAN

  • Car T53 BEAUREPAIRE-PEAGE DE ROUSSILLON Cars Région

    vers PEAGE DE ROUSSILLON (LE) / SAINT MAURICE L'EXIL / SALAISE SUR SANNE
    vers AGNIN / BEAUREPAIRE / MOISSIEU SUR DOLON / PACT / ROUSSILLON / SALAISE SUR SANNE / SONNAY

  • Car CND01 LES ROCHES-ST PRIM-ST CLAIR-CONDRIEU Cars Région

    vers CONDRIEU
    vers ROCHES DE CONDRIEU (LES) / SAINT CLAIR DU RHONE / SAINT PRIM

  • Car VIE10 ST CLAIR-ST PRIM-CHONAS-VIENNE Cars Région

    vers VIENNE
    vers ROCHES DE CONDRIEU (LES)
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