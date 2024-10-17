Infos transport en commun : risque de retard
Perturbation
Ce mardi 17 octobre, en raison d'inondations un risque de retard est prévoir, sur les lignes CND01, PMSTA, PSRSA, PVSAA, ROU01, ROU04, ROU05, T52, T53, VIE01, VIE02, VIE08, VIE09 et VIE10.
Merci de votre compréhension
Ligne(s) concernée(s)
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PSRSA DESSERTE LA CHAPELLE-ST ROMAIN DE SURIEU Cars Régionvers SAINT ROMAIN DE SURIEU
vers CHAPELLE DE SURIEU (LA)
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PMSTA VERNIOZ-MONSTEROUX-COURS ET BUIS Cars Régionvers MONSTEROUX MILIEU
vers MONTSEVEROUX
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PVSAA DESSERTE VILLE SOUS ANJOU Cars Régionvers VILLE SOUS ANJOU
vers ROUSSILLON
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ROU01 LA CHAPELLE-ROUSSILLON-SALAISE SUR SANNE Cars Régionvers PEAGE DE ROUSSILLON (LE) / SALAISE SUR SANNE
vers ASSIEU / CHAPELLE DE SURIEU (LA) / VILLE SOUS ANJOU
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ROU05 MONSTEROUX-ASSIEU-ST MAURICE-ROUSSILLON Cars Régionvers PEAGE DE ROUSSILLON (LE) / SAINT MAURICE L'EXIL
vers ASSIEU / AUBERIVES SUR VAREZE / CHEYSSIEU / CLONAS SUR VAREZE / MONSTEROUX MILIEU / ROUSSILLON / VILLE SOUS ANJOU
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ROU04 REVENTIN-ST CLAIR-ST MAURICE-ROUSSILLON Cars Régionvers ROUSSILLON / SAINT MAURICE L'EXIL
vers REVENTIN VAUGRIS / ROCHES DE CONDRIEU (LES) / SAINT CLAIR DU RHONE / SAINT MAURICE L'EXIL / SAINT PRIM
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VIE08 ROUSSILLON-ST CLAIR-VIENNE Cars Régionvers SAINT ROMAIN EN GAL / SEYSSUEL / VIENNE
vers CHAPELLE DE SURIEU (LA) / ROCHES DE CONDRIEU (LES) / ROUSSILLON / SAINT MAURICE L'EXIL / SAINT PRIM
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VIE02 COUR ET BUIS-VERNIOZ-VIENNE Cars Régionvers SAINT ROMAIN EN GAL / VIENNE
vers COUR ET BUIS / MONTSEVEROUX / VERNIOZ
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VIE01 ROUSSILLON-REVENTIN VAUGRIS-VIENNE Cars Régionvers SAINT ROMAIN EN GAL / VIENNE
vers CHANAS / PEAGE DE ROUSSILLON (LE)
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VIE09 HEYRIEUX-SEPTEME-VIENNE Cars Régionvers SAINT ROMAIN EN GAL / VIENNE
vers CHARANTONNAY / HEYRIEUX / OYTIER SAINT OBLAS / SEPTEME
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T52 BEAUREPAIRE-VIENNE Cars Régionvers EYZIN PINET / MONTSEVEROUX / SAINT ROMAIN EN GAL / VIENNE
vers BEAUREPAIRE / EYZIN PINET / REVEL TOURDAN
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T53 BEAUREPAIRE-PEAGE DE ROUSSILLON Cars Régionvers PEAGE DE ROUSSILLON (LE) / SAINT MAURICE L'EXIL / SALAISE SUR SANNE
vers AGNIN / BEAUREPAIRE / MOISSIEU SUR DOLON / PACT / ROUSSILLON / SALAISE SUR SANNE / SONNAY
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CND01 LES ROCHES-ST PRIM-ST CLAIR-CONDRIEU Cars Régionvers CONDRIEU
vers ROCHES DE CONDRIEU (LES) / SAINT CLAIR DU RHONE / SAINT PRIM
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VIE10 ST CLAIR-ST PRIM-CHONAS-VIENNE Cars Régionvers VIENNE
vers ROCHES DE CONDRIEU (LES)