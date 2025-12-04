itinisère

Infos transport en commun : Retards indéterminés

Perturbation

Jusqu'au 04/12/2025 - Cars Région

Ce jeudi 4 décembre, en raison d'un accident, les lignes BJA09, DAG01, GEN02, MIR01, NIV01, PCH03, PCH05, PCH10, T21, VER07, VLM02 et VLM04 enregistrent des retards indéterminés.

Merci de votre compréhension

 

Ligne(s) concernée(s)

  • Car BJA09 VILLETTE D'ANTHON-BOURGOIN Cars Région

    vers BOURGOIN JALLIEU
    vers VILLETTE D'ANTHON

  • Car GEN02 PONT DE CHERUY-TIGNIEU-GENAS Cars Région

    vers GENAS
    vers SAINT ROMAIN DE JALIONAS

  • Car VER07 ST ROMAIN-CHARVIEU-LA VERPILLIERE Cars Région

    vers LA VERPILLIERE
    vers CHARVIEU CHAVAGNEUX / JANNEYRIAS / TIGNIEU JAMEYZIEU / VILLETTE D'ANTHON

  • Car PCH03 SOLEYMIEU-SICCIEU-DIZIMIEU-PT DE CHERUY Cars Région

    vers PONT DE CHERUY
    vers SOLEYMIEU

  • Car PCH05 ANTHON-CHAVANOZ-PT DE CHERUY Cars Région

    vers PONT DE CHERUY
    vers ANTHON / CHAVANOZ / TIGNIEU JAMEYZIEU

  • Car PCH10 SAINT ROMAIN DE JALIONAS-PONT DE CHERUY Cars Région

    vers PONT DE CHERUY
    vers SAINT ROMAIN DE JALIONAS

  • Car NIV01 CHAVANOZ-NIVOLAS VERMELLE Cars Région

    vers L ISLE D ABEAU / NIVOLAS VERMELLE
    vers CHAVANOZ

  • Car DAG01 ST ROMAIN-PT CHERUY-DAGNEUX Cars Région

    vers DAGNEUX
    vers ANTHON / CHARVIEU CHAVAGNEUX / JANNEYRIAS / SAINT ROMAIN DE JALIONAS / TIGNIEU JAMEYZIEU

  • Car T21 BOUVESSE-LA BALME-PONT DE CHERUY Cars Région

    vers PONT DE CHERUY
    vers BOUVESSE QUIRIEU / VERTRIEU

  • Car VLM02 VILLETTE D'ANTHON-VILLEMOIRIEU Cars Région

    vers VILLEMOIRIEU
    vers VILLETTE D'ANTHON

  • Car VLM04 PUSIGNAN-PONT DE CHERUY-VILLEMOIRIEU Cars Région

    vers VILLEMOIRIEU
    vers CHARVIEU CHAVAGNEUX / PONT DE CHERUY / PUSIGNAN / TIGNIEU JAMEYZIEU

  • Car MIR01 VILLETTE D'ANTHON-LOYETTES-MIRIBEL Cars Région

    vers MIRIBEL
    vers LOYETTES / VILLETTE D'ANTHON
