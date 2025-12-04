Infos transport en commun : Retards indéterminés
Perturbation
Ce jeudi 4 décembre, en raison d'un accident, les lignes BJA09, DAG01, GEN02, MIR01, NIV01, PCH03, PCH05, PCH10, T21, VER07, VLM02 et VLM04 enregistrent des retards indéterminés.
Merci de votre compréhension
Ligne(s) concernée(s)
BJA09 VILLETTE D'ANTHON-BOURGOIN Cars Régionvers BOURGOIN JALLIEU
vers VILLETTE D'ANTHON
GEN02 PONT DE CHERUY-TIGNIEU-GENAS Cars Régionvers GENAS
vers SAINT ROMAIN DE JALIONAS
VER07 ST ROMAIN-CHARVIEU-LA VERPILLIERE Cars Régionvers LA VERPILLIERE
vers CHARVIEU CHAVAGNEUX / JANNEYRIAS / TIGNIEU JAMEYZIEU / VILLETTE D'ANTHON
PCH03 SOLEYMIEU-SICCIEU-DIZIMIEU-PT DE CHERUY Cars Régionvers PONT DE CHERUY
vers SOLEYMIEU
PCH05 ANTHON-CHAVANOZ-PT DE CHERUY Cars Régionvers PONT DE CHERUY
vers ANTHON / CHAVANOZ / TIGNIEU JAMEYZIEU
PCH10 SAINT ROMAIN DE JALIONAS-PONT DE CHERUY Cars Régionvers PONT DE CHERUY
vers SAINT ROMAIN DE JALIONAS
NIV01 CHAVANOZ-NIVOLAS VERMELLE Cars Régionvers L ISLE D ABEAU / NIVOLAS VERMELLE
vers CHAVANOZ
DAG01 ST ROMAIN-PT CHERUY-DAGNEUX Cars Régionvers DAGNEUX
vers ANTHON / CHARVIEU CHAVAGNEUX / JANNEYRIAS / SAINT ROMAIN DE JALIONAS / TIGNIEU JAMEYZIEU
T21 BOUVESSE-LA BALME-PONT DE CHERUY Cars Régionvers PONT DE CHERUY
vers BOUVESSE QUIRIEU / VERTRIEU
VLM02 VILLETTE D'ANTHON-VILLEMOIRIEU Cars Régionvers VILLEMOIRIEU
vers VILLETTE D'ANTHON
VLM04 PUSIGNAN-PONT DE CHERUY-VILLEMOIRIEU Cars Régionvers VILLEMOIRIEU
vers CHARVIEU CHAVAGNEUX / PONT DE CHERUY / PUSIGNAN / TIGNIEU JAMEYZIEU
MIR01 VILLETTE D'ANTHON-LOYETTES-MIRIBEL Cars Régionvers MIRIBEL
vers LOYETTES / VILLETTE D'ANTHON