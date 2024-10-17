Infos transport en commun : Retards indéterminés
Perturbation météo
Ce jeudi 17 octobre, suite aux intempéries, les cars des lignes CND01, GRE04, HEY01, IDB06, PMSTA, PSJCA, PSRSA, PVACA, PVSAA, ROU01, ROU04, ROU05, SGE02, SGE04, T33, T35, T36, T37, T52, T53, VER03, VFT04, VFT05, VIE01, VIE02, VIE08, VIE09 et VIE10 enregistrent des retards indéterminés.
Merci de votre compréhension
Ligne(s) concernée(s)
-
PSJRA ST JULIEN DE RATZ-ST JOSEPH DE RIVIERE Cars Régionvers SAINT JOSEPH DE RIVIERE
vers ST JULIEN DE RAZ
-
GRE04 VIENNE-GRENOBLE Cars Régionvers GRENOBLE
vers VIENNE
-
VER03 ST JUST CHALEYSSIN-LA VERPILLIERE Cars Régionvers LA VERPILLIERE
vers SAINT JUST CHALEYSSIN
-
HEY01 VALENCIN-ST J. CHALEYSSIN-HEYRIEUX Cars Régionvers HEYRIEUX
vers SAINT JUST CHALEYSSIN / VALENCIN
-
SGE04 CHARANTONNAY-ST GEORGES D'ESPERANCHE Cars Régionvers SAINT GEORGES D'ESPERANCHE
vers CHARANTONNAY / OYTIER SAINT OBLAS
-
IDB06 ST J. CHALEYSSIN-HEYRIEUX-L'ISLE D'ABEAU Cars Régionvers L ISLE D ABEAU
vers HEYRIEUX / VALENCIN
-
VFT04 VALENCIN-HEYRIEUX-VILLEFONTAINE Cars Régionvers L ISLE D ABEAU
vers SAINT JUST CHALEYSSIN
-
SGE02 OYTIER ST OBLAS-ST GEORGES D'ESPERANCHE Cars Régionvers SAINT GEORGES D'ESPERANCHE
vers OYTIER SAINT OBLAS
-
PVACA PRIMAIRE VALENCIN-LE FAYET Cars Régionvers VALENCIN
-
VFT05 OYTIER ST OBLAS-VILLEFONTAINE Cars Régionvers VILLEFONTAINE
vers OYTIER SAINT OBLAS
-
PVAGA RPI VALENCOGNE-ST ONDRAS Cars Régionvers SAINT ONDRAS
-
PMSTA VERNIOZ-MONSTEROUX-COURS ET BUIS Cars Régionvers MONSTEROUX MILIEU
vers MONTSEVEROUX
-
PVSAA DESSERTE VILLE SOUS ANJOU Cars Régionvers VILLE SOUS ANJOU
vers ROUSSILLON
-
ROU01 LA CHAPELLE-ROUSSILLON-SALAISE SUR SANNE Cars Régionvers PEAGE DE ROUSSILLON (LE) / SALAISE SUR SANNE
vers ASSIEU / CHAPELLE DE SURIEU (LA) / VILLE SOUS ANJOU
-
ROU05 MONSTEROUX-ASSIEU-ST MAURICE-ROUSSILLON Cars Régionvers PEAGE DE ROUSSILLON (LE) / SAINT MAURICE L'EXIL
vers ASSIEU / AUBERIVES SUR VAREZE / CHEYSSIEU / CLONAS SUR VAREZE / MONSTEROUX MILIEU / ROUSSILLON / VILLE SOUS ANJOU
-
ROU04 REVENTIN-ST CLAIR-ST MAURICE-ROUSSILLON Cars Régionvers ROUSSILLON / SAINT MAURICE L'EXIL
vers REVENTIN VAUGRIS / ROCHES DE CONDRIEU (LES) / SAINT CLAIR DU RHONE / SAINT MAURICE L'EXIL / SAINT PRIM
-
VIE08 ROUSSILLON-ST CLAIR-VIENNE Cars Régionvers SAINT ROMAIN EN GAL / SEYSSUEL / VIENNE
vers CHAPELLE DE SURIEU (LA) / ROCHES DE CONDRIEU (LES) / ROUSSILLON / SAINT MAURICE L'EXIL / SAINT PRIM
-
PSJCA DESSERTE ST JUST CHALEYSSIN Cars Régionvers SAINT JUST CHALEYSSIN
vers SAINT JUST CHALEYSSIN
-
VIE02 COUR ET BUIS-VERNIOZ-VIENNE Cars Régionvers SAINT ROMAIN EN GAL / VIENNE
vers COUR ET BUIS / MONTSEVEROUX / VERNIOZ
-
VIE01 ROUSSILLON-REVENTIN VAUGRIS-VIENNE Cars Régionvers SAINT ROMAIN EN GAL / VIENNE
vers CHANAS / PEAGE DE ROUSSILLON (LE)
-
VIE09 HEYRIEUX-SEPTEME-VIENNE Cars Régionvers SAINT ROMAIN EN GAL / VIENNE
vers CHARANTONNAY / HEYRIEUX / OYTIER SAINT OBLAS / SEPTEME
-
T36 ST JEAN DE BOURNAY-VENISSIEUX Cars Régionvers CHARANTONNAY / HEYRIEUX / VENISSIEUX
vers DIEMOZ / HEYRIEUX / SAINT GEORGES D'ESPERANCHE / SAINT JEAN DE BOURNAY
-
T35 VIENNE-LA COTE ST ANDRE Cars Régionvers COTE SAINT ANDRE (LA) / ESTRABLIN / ROYAS / SAINT JEAN DE BOURNAY
vers SAINT JEAN DE BOURNAY / SAINT ROMAIN EN GAL / VIENNE
-
T37 BOURGOIN JALLIEU-L'ISLE D'ABEAU-VIENNE Cars Régionvers BOURGOIN JALLIEU
vers VIENNE
-
T52 BEAUREPAIRE-VIENNE Cars Régionvers EYZIN PINET / MONTSEVEROUX / SAINT ROMAIN EN GAL / VIENNE
vers BEAUREPAIRE / EYZIN PINET / REVEL TOURDAN
-
T53 BEAUREPAIRE-PEAGE DE ROUSSILLON Cars Régionvers PEAGE DE ROUSSILLON (LE) / SAINT MAURICE L'EXIL / SALAISE SUR SANNE
vers AGNIN / BEAUREPAIRE / MOISSIEU SUR DOLON / PACT / ROUSSILLON / SALAISE SUR SANNE / SONNAY
-
T33 VALENCIN-ARTAS-BOURGOIN JALLIEU Cars Régionvers BOURGOIN JALLIEU
-
T32 VALENCIN-ROCHE-BOURGOIN JALLIEU Cars Régionvers ROCHE / VALENCIN
-
CND01 LES ROCHES-ST PRIM-ST CLAIR-CONDRIEU Cars Régionvers CONDRIEU
vers ROCHES DE CONDRIEU (LES) / SAINT CLAIR DU RHONE / SAINT PRIM
-
VIE10 ST CLAIR-ST PRIM-CHONAS-VIENNE Cars Régionvers VIENNE
vers ROCHES DE CONDRIEU (LES)