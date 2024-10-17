itinisère

https://www.itinisere.fr/
Date d'impression : 17/10/2024

Infos transport en commun : Retards indéterminés

Perturbation météo

- Cars Région

Ce jeudi 17 octobre, suite aux intempéries, les cars des lignes CND01, GRE04, HEY01, IDB06, PMSTA, PSJCA, PSRSA, PVACA, PVSAA, ROU01, ROU04, ROU05, SGE02, SGE04, T33, T35, T36, T37, T52, T53, VER03, VFT04, VFT05, VIE01, VIE02, VIE08, VIE09 et VIE10 enregistrent des retards indéterminés.

Merci de votre compréhension

Ligne(s) concernée(s)

  • Car PSJRA ST JULIEN DE RATZ-ST JOSEPH DE RIVIERE Cars Région

    vers SAINT JOSEPH DE RIVIERE
    vers ST JULIEN DE RAZ

  • Car GRE04 VIENNE-GRENOBLE Cars Région

    vers GRENOBLE
    vers VIENNE

  • Car VER03 ST JUST CHALEYSSIN-LA VERPILLIERE Cars Région

    vers LA VERPILLIERE
    vers SAINT JUST CHALEYSSIN

  • Car HEY01 VALENCIN-ST J. CHALEYSSIN-HEYRIEUX Cars Région

    vers HEYRIEUX
    vers SAINT JUST CHALEYSSIN / VALENCIN

  • Car SGE04 CHARANTONNAY-ST GEORGES D'ESPERANCHE Cars Région

    vers SAINT GEORGES D'ESPERANCHE
    vers CHARANTONNAY / OYTIER SAINT OBLAS

  • Car IDB06 ST J. CHALEYSSIN-HEYRIEUX-L'ISLE D'ABEAU Cars Région

    vers L ISLE D ABEAU
    vers HEYRIEUX / VALENCIN

  • Car VFT04 VALENCIN-HEYRIEUX-VILLEFONTAINE Cars Région

    vers L ISLE D ABEAU
    vers SAINT JUST CHALEYSSIN

  • Car SGE02 OYTIER ST OBLAS-ST GEORGES D'ESPERANCHE Cars Région

    vers SAINT GEORGES D'ESPERANCHE
    vers OYTIER SAINT OBLAS

  • Car PVACA PRIMAIRE VALENCIN-LE FAYET Cars Région

    vers VALENCIN

  • Car VFT05 OYTIER ST OBLAS-VILLEFONTAINE Cars Région

    vers VILLEFONTAINE
    vers OYTIER SAINT OBLAS

  • Car PVAGA RPI VALENCOGNE-ST ONDRAS Cars Région

    vers SAINT ONDRAS

  • Car PMSTA VERNIOZ-MONSTEROUX-COURS ET BUIS Cars Région

    vers MONSTEROUX MILIEU
    vers MONTSEVEROUX

  • Car PVSAA DESSERTE VILLE SOUS ANJOU Cars Région

    vers VILLE SOUS ANJOU
    vers ROUSSILLON

  • Car ROU01 LA CHAPELLE-ROUSSILLON-SALAISE SUR SANNE Cars Région

    vers PEAGE DE ROUSSILLON (LE) / SALAISE SUR SANNE
    vers ASSIEU / CHAPELLE DE SURIEU (LA) / VILLE SOUS ANJOU

  • Car ROU05 MONSTEROUX-ASSIEU-ST MAURICE-ROUSSILLON Cars Région

    vers PEAGE DE ROUSSILLON (LE) / SAINT MAURICE L'EXIL
    vers ASSIEU / AUBERIVES SUR VAREZE / CHEYSSIEU / CLONAS SUR VAREZE / MONSTEROUX MILIEU / ROUSSILLON / VILLE SOUS ANJOU

  • Car ROU04 REVENTIN-ST CLAIR-ST MAURICE-ROUSSILLON Cars Région

    vers ROUSSILLON / SAINT MAURICE L'EXIL
    vers REVENTIN VAUGRIS / ROCHES DE CONDRIEU (LES) / SAINT CLAIR DU RHONE / SAINT MAURICE L'EXIL / SAINT PRIM

  • Car VIE08 ROUSSILLON-ST CLAIR-VIENNE Cars Région

    vers SAINT ROMAIN EN GAL / SEYSSUEL / VIENNE
    vers CHAPELLE DE SURIEU (LA) / ROCHES DE CONDRIEU (LES) / ROUSSILLON / SAINT MAURICE L'EXIL / SAINT PRIM

  • Car PSJCA DESSERTE ST JUST CHALEYSSIN Cars Région

    vers SAINT JUST CHALEYSSIN
    vers SAINT JUST CHALEYSSIN

  • Car VIE02 COUR ET BUIS-VERNIOZ-VIENNE Cars Région

    vers SAINT ROMAIN EN GAL / VIENNE
    vers COUR ET BUIS / MONTSEVEROUX / VERNIOZ

  • Car VIE01 ROUSSILLON-REVENTIN VAUGRIS-VIENNE Cars Région

    vers SAINT ROMAIN EN GAL / VIENNE
    vers CHANAS / PEAGE DE ROUSSILLON (LE)

  • Car VIE09 HEYRIEUX-SEPTEME-VIENNE Cars Région

    vers SAINT ROMAIN EN GAL / VIENNE
    vers CHARANTONNAY / HEYRIEUX / OYTIER SAINT OBLAS / SEPTEME

  • Car T36 ST JEAN DE BOURNAY-VENISSIEUX Cars Région

    vers CHARANTONNAY / HEYRIEUX / VENISSIEUX
    vers DIEMOZ / HEYRIEUX / SAINT GEORGES D'ESPERANCHE / SAINT JEAN DE BOURNAY

  • Car T35 VIENNE-LA COTE ST ANDRE Cars Région

    vers COTE SAINT ANDRE (LA) / ESTRABLIN / ROYAS / SAINT JEAN DE BOURNAY
    vers SAINT JEAN DE BOURNAY / SAINT ROMAIN EN GAL / VIENNE

  • Car T37 BOURGOIN JALLIEU-L'ISLE D'ABEAU-VIENNE Cars Région

    vers BOURGOIN JALLIEU
    vers VIENNE

  • Car T52 BEAUREPAIRE-VIENNE Cars Région

    vers EYZIN PINET / MONTSEVEROUX / SAINT ROMAIN EN GAL / VIENNE
    vers BEAUREPAIRE / EYZIN PINET / REVEL TOURDAN

  • Car T53 BEAUREPAIRE-PEAGE DE ROUSSILLON Cars Région

    vers PEAGE DE ROUSSILLON (LE) / SAINT MAURICE L'EXIL / SALAISE SUR SANNE
    vers AGNIN / BEAUREPAIRE / MOISSIEU SUR DOLON / PACT / ROUSSILLON / SALAISE SUR SANNE / SONNAY

  • Car T33 VALENCIN-ARTAS-BOURGOIN JALLIEU Cars Région

    vers BOURGOIN JALLIEU

  • Car T32 VALENCIN-ROCHE-BOURGOIN JALLIEU Cars Région

    vers ROCHE / VALENCIN

  • Car CND01 LES ROCHES-ST PRIM-ST CLAIR-CONDRIEU Cars Région

    vers CONDRIEU
    vers ROCHES DE CONDRIEU (LES) / SAINT CLAIR DU RHONE / SAINT PRIM

  • Car VIE10 ST CLAIR-ST PRIM-CHONAS-VIENNE Cars Région

    vers VIENNE
    vers ROCHES DE CONDRIEU (LES)
Voir toutes les infos trafic