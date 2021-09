Jusqu'au 20/09/2021.

Comme c’est le cas dans plusieurs régions françaises, la rentrée scolaire est localement impactée cette année par la pénurie de conducteurs de cars qui touche l’ensemble de la profession des transporteurs en France.

A la demande de la Région, les transporteurs privilégient d’assurer les transports scolaires à destination exclusive des établissements scolaires, et sont donc parfois amenés à supprimer certains passages sur des lignes régulières ouvertes aux usagers commerciaux. Certains services sont ainsi annulés, faute de conducteur disponible et ce malgré tous les efforts menés par les transporteurs avec l’appui des partenaires sociaux et des collectivités pour recruter.

L’information des services annulés est disponible à l’avance sur le site internet www.carsisere.auvergnerhonealpes.fr et vous pouvez vous inscrire à mon Espace pour être informés par des alertes SMS en temps réel des perturbations sur les lignes de votre choix.

Les services de la Région et les transporteurs du réseau cars Région sont pleinement mobilisés pour limiter les impacts de ce phénomène.