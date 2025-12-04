itinisère

Date d'impression : 03/12/2025

Infos transport en commun : Reprise progressive ligne D, circulation perturbée.

Perturbation

Jusqu'au 04/12/2025 - M réso

Reprise progressive du trafic sur la ligne D. Toutes les stations sont à nouveau desservies. Cependant, la circulation reste perturbée et certains trams peuvent être ponctuellement limités.

Ligne(s) concernée(s)

  • Tramway D GRENOBLE Gares / SAINT-MARTIN-D'HÈRES Etienne Grappe M réso

    vers GRENOBLE - Gares / ST MARTIN D HERES - Saint-Martin-d'Hères, Etienne Grappe
    vers GIERES - Plaine des Sports / ST MARTIN D HERES - Saint-Martin-d'Hères, Etienne Grappe
