Infos transport en commun : Reprise progressive ligne D, circulation perturbée.
Perturbation
Reprise progressive du trafic sur la ligne D. Toutes les stations sont à nouveau desservies. Cependant, la circulation reste perturbée et certains trams peuvent être ponctuellement limités.
Ligne(s) concernée(s)
-
D GRENOBLE Gares / SAINT-MARTIN-D'HÈRES Etienne Grappe M résovers GRENOBLE - Gares / ST MARTIN D HERES - Saint-Martin-d'Hères, Etienne Grappe
vers GIERES - Plaine des Sports / ST MARTIN D HERES - Saint-Martin-d'Hères, Etienne Grappe