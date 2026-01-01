itinisère

https://www.itinisere.fr/
Date d'impression : 12/01/2026

Infos transport en commun : Reprise progressive ligne C, circulation perturbée.

Perturbation

Jusqu'au 13/01/2026 - M réso

Reprise progressive du trafic sur la ligne C. Toutes les stations sont à nouveau desservies. Cependant, la circulation reste perturbée et certains trams peuvent être ponctuellement limités.

Ligne(s) concernée(s)

  • Tramway C SEYSSINS Le Prisme / SAINT-MARTIN-D'HÈRES Université - Condillac M réso

    vers SEYSSINS - Le Prisme
    vers GIERES - Plaine des Sports / ST MARTIN D HERES - Saint-Martin-d'Hères, Université - Condillac
Voir toutes les infos trafic