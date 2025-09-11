Infos transport en commun : Reprise progressive ligne C, circulation perturbée.
Perturbation
Reprise progressive du trafic sur la ligne C. Toutes les stations sont à nouveau desservies. Cependant, la circulation reste perturbée et certains trams peuvent être ponctuellement limités.
Ligne(s) concernée(s)
-
C SAINT-MARTIN-D HÈRES Université Condillac / SEYSSINS Le Prisme M’Résovers GIERES - Plaine des Sports / ST MARTIN D HERES - Saint-Martin-d'Hères, Université - Condillac / GRENOBLE - Flandrin - Valmy / GRENOBLE - Grand'place
vers SEYSSINS - Le Prisme