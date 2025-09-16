itinisère

Infos transport en commun : Reprise progressive ligne B, circulation perturbée.

Perturbation

Jusqu'au 16/09/2025 - M’Réso

Reprise progressive du trafic sur la ligne B. Toutes les stations sont à nouveau desservies. Cependant, la circulation reste perturbée et certains trams peuvent être ponctuellement limités. À noter que la ligne pourra reprendre son itinéraire normal dès que les conditions le permettront.

Ligne(s) concernée(s)

  • Tramway B GRENOBLE Oxford / GIÈRES Plaine des Sports M’Réso

    vers GIERES - Plaine des Sports / LA TRONCHE - Grand Sablon / GRENOBLE - Grand'place
    vers GRENOBLE - Oxford / GRENOBLE - Gares
