Infos transport en commun : Reprise progressive ligne B, circulation perturbée.
Perturbation
Reprise progressive du trafic sur la ligne B. Toutes les stations sont à nouveau desservies. Cependant, la circulation reste perturbée et certains trams peuvent être ponctuellement limités. À noter que la ligne pourra reprendre son itinéraire normal dès que les conditions le permettront.
Ligne(s) concernée(s)
-
B GRENOBLE Oxford / GIÈRES Plaine des Sports M’Résovers GIERES - Plaine des Sports / LA TRONCHE - Grand Sablon / GRENOBLE - Grand'place
vers GRENOBLE - Oxford / GRENOBLE - Gares