Infos transport en commun : Reprise progressive ligne A, circulation perturbée.

Perturbation

Jusqu'au 13/12/2025 - M réso

Reprise progressive du trafic sur la ligne A. Toutes les stations sont à nouveau desservies. Cependant, la circulation reste perturbée et certains trams peuvent être ponctuellement limités.

Ligne(s) concernée(s)

  • Tramway A FONTAINE La Poya / LE PONT-DE-CLAIX L'Etoile M réso

    vers FONTAINE - La Poya / GRENOBLE - Chavant / GRENOBLE - Polesud - Alpexpo
    vers PONT DE CLAIX - Le Pont-de-Claix, L'Etoile / GRENOBLE - Grand'place / GRENOBLE - Malherbe
