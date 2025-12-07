Infos transport en commun : Reprise progressive ligne A, circulation perturbée.
Perturbation
Reprise progressive du trafic sur la ligne A. Toutes les stations sont à nouveau desservies. Cependant, la circulation reste perturbée et certains trams peuvent être ponctuellement limités.
Ligne(s) concernée(s)
A FONTAINE La Poya / LE PONT-DE-CLAIX L'Etoile M résovers FONTAINE - La Poya / GRENOBLE - Chavant / GRENOBLE - Polesud - Alpexpo
vers PONT DE CLAIX - Le Pont-de-Claix, L'Etoile / GRENOBLE - Grand'place / GRENOBLE - Malherbe