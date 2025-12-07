Tramway A FONTAINE La Poya / LE PONT-DE-CLAIX L'Etoile M réso

vers FONTAINE - La Poya / GRENOBLE - Chavant / GRENOBLE - Polesud - Alpexpo

vers PONT DE CLAIX - Le Pont-de-Claix, L'Etoile / GRENOBLE - Grand'place / GRENOBLE - Malherbe

