Infos transport en commun : Reprise progressive ligne A, circulation perturbée.

Perturbation

Jusqu'au 30/09/2025 - M’Réso

Reprise progressive du trafic sur la ligne A. Toutes les stations sont à nouveau desservies. Cependant, la circulation reste perturbée et certains trams peuvent être ponctuellement limités.

Ligne(s) concernée(s)

  • Tramway A FONTAINE La Poya / PONT DE CLAIX L'Etoile M’Réso

    vers PONT DE CLAIX - Le Pont-de-Claix, L'Etoile / GRENOBLE - Grand'place
    vers FONTAINE - La Poya / GRENOBLE - Berriat-Le Magasin / GRENOBLE - Polesud - Alpexpo
