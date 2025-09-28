Les travaux de réparation du pont de Pique-Pierre rentrent dans une nouvelle phase.

De nouvelles adaptations à la circulation seront nécessaires sur la RN481 entre l’échangeur n°16 Grenoble-Gares Europole et la Porte de France à partir du mercredi 1er octobre à 06h00.

Le sens Grenoble vers Lyon sera fermée à la circulation entre l’échangeur n° 17 St Martin le Vinoux et l’échangeur n°16 Grenoble-Gares, ce qui entraînera un basculement de circulation 24h/24 et 7j/7 entre ces échangeurs du mercredi 1er octobre 06h00 au lundi 27 octobre 2025

En complément de ce basculement, la bretelle d’entrée de l’échangeur n°17 St-Martin Le Vinoux reste fermée à la circulation jusqu’au lundi 6 octobre 2025. Une déviation est en place par:

o la RD1075 Avenue du Général Leclerc

o la RD1075 route de Grenoble

o la RD1075 rue du Général De Gaulle

o la RD1075 route de Lyon

o la RD 105f Avenue de San Marino

o l’A48 par l’échangeur n°14 St Egrève direction RN481 Bastille