Infos route : Réparation du pont Pique-Pierre du 1/10 au 27/10
Travaux
Les travaux de réparation du pont de Pique-Pierre rentrent dans une nouvelle phase.
De nouvelles adaptations à la circulation seront nécessaires sur la RN481 entre l’échangeur n°16 Grenoble-Gares Europole et la Porte de France à partir du mercredi 1er octobre à 06h00.
Le sens Grenoble vers Lyon sera fermée à la circulation entre l’échangeur n° 17 St Martin le Vinoux et l’échangeur n°16 Grenoble-Gares, ce qui entraînera un basculement de circulation 24h/24 et 7j/7 entre ces échangeurs du mercredi 1er octobre 06h00 au lundi 27 octobre 2025
En complément de ce basculement, la bretelle d’entrée de l’échangeur n°17 St-Martin Le Vinoux reste fermée à la circulation jusqu’au lundi 6 octobre 2025. Une déviation est en place par:
o la RD1075 Avenue du Général Leclerc
o la RD1075 route de Grenoble
o la RD1075 rue du Général De Gaulle
o la RD1075 route de Lyon
o la RD 105f Avenue de San Marino
o l’A48 par l’échangeur n°14 St Egrève direction RN481 Bastille