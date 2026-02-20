Dans le cadre des travaux d’aménagement de l’échangeur du Rondeau, des bretelles seront fermées à la circulation du lundi 23 au mercredi 25 février 2026 les nuits de 21h30 à 05h30:

Dans le sens Grenoble vers Chambéry :

Fermeture de la bretelle Seyssins vers Chambéry

Une déviation sera mise en place par:

– la bretelle Seyssins- Sisteron de l’échangeur du Rondeau

– l’A480 en direction de Sisteron

– demi-tour à l’échangeur n°7 Pont de Claix

– l’A480 en direction de Lyon

– la bretelle de sortie de l’A480 en direction de Chambéry

Dans le sens Chambéry vers Grenoble : Fermeture de la collectrice Nord (qui permet la desserte de Seyssins): L’accès à Seyssins sera maintenu par l’échangeur n°8 Grenoble Libération.