Infos route : Réamenagement de l'echangeur rondeau du 23 au 25 février
Travaux
Dans le cadre des travaux d’aménagement de l’échangeur du Rondeau, des bretelles seront fermées à la circulation du lundi 23 au mercredi 25 février 2026 les nuits de 21h30 à 05h30:
Dans le sens Grenoble vers Chambéry :
Fermeture de la bretelle Seyssins vers Chambéry
Une déviation sera mise en place par:
– la bretelle Seyssins- Sisteron de l’échangeur du Rondeau
– l’A480 en direction de Sisteron
– demi-tour à l’échangeur n°7 Pont de Claix
– l’A480 en direction de Lyon
– la bretelle de sortie de l’A480 en direction de Chambéry
Dans le sens Chambéry vers Grenoble : Fermeture de la collectrice Nord (qui permet la desserte de Seyssins): L’accès à Seyssins sera maintenu par l’échangeur n°8 Grenoble Libération.