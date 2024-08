Ce vendredi 09 août suite à un poteau endommagé, la RD52C et la RD52M sur la commune de Charette sont coupées à tous les véhicules dans les deux sens de circulation pour une durée indéterminé.

Une déviation est mise en place pour les VL via la RD52 et voies communales, et pour les PL suivre RD1075 et RD 65 via Lagnieu et Cremieu.