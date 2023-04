Jusqu'au 05/05/2023.

RD526

Réparation d'un pont pour l'accès du col d'Ornon

Commune d'Ornon

Dans le cadre de l’entretien de ses ouvrages d’art, le Département de l’Isère prévoit la réparation d’un pont en maçonnerie situé au Col d’Ornon, du lundi 04 avril au vendredi 05 mai 2023.

Ces travaux impliquent les restrictions suivantes :

ALTERNAT du mardi 04 au mardi 18 avril 2023.

du mardi 04 au mardi 18 avril 2023. ALTERNAT du mardi 02 au vendredi 05 mai 2023.

COUPURES :

Mercredi 19 avril → de 8h-12h et 13h-17h

Jeudi 20 avril → de 8h à 17h

Vendredi 21 avril → de 8h à 12h

Réouverture le Weekend

Lundi 24, mardi 25 et mercredi 26 avril → de 8h à 17h

Jeudi 27 et vendredi 28 avril → de 8h-12h et 13h-17h

Afin de faciliter la gestion de la circulation, des déviations seront mises en place pendant la coupure de la RD 526 :

Accès au Col d’Ornon et Chantelouve par La Mure (via RD 1091, RN 85 et RD526)

Merci de votre compréhension.