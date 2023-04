Jusqu'au 19/04/2023.

RD524- Travaux d’assainissement

En raison de travaux d’assainissement, la RD524 sera fermée à la circulation 24h/24 sur la commune de Vaulnaveys Le Haut entre la route de Brié et le stade Daniel Petiot du mardi 11 du mercredi 19 avril 2023.

Une déviation sera mise en place dans les 2 sens de circulation par la RD5 et la RD5E via Eybens, Brié et Angonnes,Vaulnaveys Le Haut et Uriage.