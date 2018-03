itinisère - Jusqu'au 16/03/2018.

Du mardi 13 mars au vendredi 16 mars en raison de travaux sur l'Avenue Gambetta, la route D520 est coupée à tous les véhicules dans les deux sens de circulation de 8h30 à 17h30.

Une déviation est mise en place via RD 128 et RD 1075 dans les agglomérations de Coublevie et Voiron.