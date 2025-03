Ce mardi 11 mars, en raison d'un relevage d'un poid-lourd, la route D518 est coupée à tous les véhicules à partir de 21h entre Saint-Jean-de-Bournay et Semons pour une durée indéterminée.

Une déviation est mise en place via le secteur EST par la D522 et D1082. Et via le secteur OUEST par la D51, D37 et D538.