itinisère - Jusqu'au 24/11/2018.

Ce samedi 24 novembre, suite à un risque naturel la route D48 sur la commune de Polienas est coupée à tous les véhicules dans les deux sens de circulation pour une durée indéterminée.

Une déviation est mise en place via la RD35 et RD 1092 via l'Albenc et Chantesse.