itinisère - Jusqu'au 25/07/2018.

FERMETURE RD41 - Travaux

Commune de Vienne



Pour cause de travaux, la RD41 à Vienne est fermée dans les 2 sens de circulation, toutes les nuits des jours ouvrés (du lundi soir au vendredi matin) du lundi 16 au soir au mercredi 25 juillet 2018 matin sur le créneau horaire 20h30 – 06h00.

Un itinéraire conseillé de déviation (2 sens) est mis en place pour tous les véhicules par les RD41, Voie communale « Route d’Aiguebelle », le carrefour « Route d’Aiguebelle » / RD502 au lieu-dit « Le Logis neuf », la RD502, le carrefour RD502 / RD41B au quartier de l’Abbaye et la RD41B jusqu’au carrefour RD41B / RD41, via Estrablin et Vienne.