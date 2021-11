Jusqu'au 26/11/2021.

Travaux de sécurisation de la route des Ecouges

sur la RD 35

(communes de St-Gervais et Rovon)

PROLONGATION DES TRAVAUX

Depuis le lundi 20 septembre 2021 et jusqu’au vendredi 12 novembre 2021, le département de l’Isère a engagé des travaux de sécurisation de la falaise et du tunnel des Ecouges sur les communes de Rovon et de St Gervais.

Ces travaux impliquent pendant cette période une coupure totale (24h/24 et 7j/7) de la RD 35 jusqu'au vendredi 12 novembre 2021 à 17h dans les 2 sens de circulation au niveau du canyon des Ecouges juste après l’intersection avec le chemin du Revoux et après le pont Chabert. L’accès à l’ENS des Ecouges restera possible pendant toute cette période depuis l’amont.

A compter du lundi 15 novembre 2021 à 8h30 , la route départementale 35 restera fermée en journée de 8h30 à 17h (sauf nuit et WEEK-END) dans les deux sens de circulation et jusqu’au vendredi 26 novembre 2021 à 17h.

Afin de faciliter la gestion de la circulation, des déviations seront mises en place pendant la coupure en journée de la RD 35, par les RD 1532 et 518 via St Romans et Pont-en-Royans puis par les RD 531 et 35 via la Balme de Rencurel.