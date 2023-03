Jusqu'au 21/04/2023.

FLASH SPÉCIAL

RD 30 « TRAVAUX REPRISE DE TRAITEMENT GLISSEMENTS TERRAIN

& MAINTENANCE EQUIPEMENTS DYNAMIQUES DU TUNNEL DE SAINT PANCRASSE »

(Commune de Bernin)

A compter du mardi 11 avril 2023, le Département de l’Isère va engager des travaux de traitement de glissement aval et de maintenance des équipements dynamiques du Tunnel de Saint-Pancrasse sur la commune de Bernin jusqu’au vendredi 21 avril 2023 (24h/24 week-end compris).

Ces travaux impliquent les restrictions suivantes :

COUPURES du mardi 11 avril 2023 à 8h00 au vendredi 21 avril 2023 à 17h00 (24h/24 - 7j/7).

Afin de faciliter la gestion de la circulation, des déviations seront mises en place pendant la coupure de la RD 30 :

L’accès au plateau des petites roches sera dévié par les RD 1090, RD 30D et RD 30 via les communes de Saint-Nazaire-les-Eymes, Crolles, Lumbin, La Terrasse et le Plateau-des-Petites-Roches.