Jusqu'au 01/11/2020.

FLASH SPECIAL

FERMETURE DE LA RD30 Tunnel de Saint-Pancrasse

du lundi 19 octobre au lundi 2 novembre 2020

En raison de travaux de réparation d’un mur de soutènement à La Terrasse sur la RD 30, il est prévu de fermer cet axe à la circulation du lundi 19 octobre à 8h00 au dimanche 1er novembre à 17h00, 24h/24 et 7j/7.

La fermeture se situera sur la commune de La Terrasse depuis le carrefour RD 30 / RD 29 situé coté St-Bernard-du-Touvet et le carrefour RD 30 / chemin vicinal d’accès au lieu-dit « Les Celliers ».

Une déviation sera mise en place dans les 2 sens de circulation par les RD 30, RD1090 et RD 30 via La Terrasse, Lumbin, Crolles, Bernin, St-Pancrasse, St Hilaire, St-Bernard-du-Touvet et La Terrasse.