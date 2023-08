Jusqu'au 08/08/2023.

ROUTES RÉSERVÉES AUX CYCLISTES EN OISANS

RD211, RD211B et RD211F

« OISANS COL SERIES et ÉCHAPPÉES ISÉROISES : Montée de l’Alpe d’Huez »



Communes de Villard-Reculas, Le Bourg-d’Oisans, La Garde et Huez

Pour permettre le bon déroulement de l’épreuve sportive « OISANS COL SERIES : Montée de l’Alpe d’Huez », le Département de l’Isère va réglementer la circulation des véhicules sur les routes départementales 211, 211B et 211F, le mardi 08 Août 2023.

Cette épreuve sportive implique la restriction suivante pour le mardi 08 Août 2023 :