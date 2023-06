Jusqu'au 22/06/2023.

RD1091

Fermeture RD1091 à Livet et Gavet

Passage convoi exceptionnel

Commune de Livet-et-Gavet

Dans la nuit du mercredi 21 au jeudi 22 juin 2023, la route départementale RD1091 doit être fermée à la circulation pour le passage d’un convoi exceptionnel.

Le passage du convoi exceptionnel implique les restrictions de circulation suivantes :

COUPURE de la RD1091 nuit du 21 au 22 juin 2023 de 22h à 5h30

Afin de faciliter la gestion de la circulation, des déviations seront mises en place pendant la coupure de la RD1091 :

Pour les usagers en provenance de Grenoble et Jarrie, à Vizille, déviation par la RN85 en direction de Gap, via Laffrey, puis par la RN94 en direction de Briançon, via Embrun

Pour les usagers en provenance de Briançon, déviation par Gap et la RN85 via le col Bayard et La Mure sauf pour les PL supérieurs à 7,5T et autocars non autorisés se dirigeant vers Grenoble, qui devront emprunter la RD529 depuis la RN85 à la Mure, via St Georges de Commiers

Une déviation locale uniquement pour les véhicules légers sera mise en place depuis Bourg d’Oisans par la RD526 via le col d’Ornon et La Mure pour rejoindre Vizille, et depuis Vizille, via La Mure et le col d’Ornon RN85 – RD526 pour rejoindre Bourg d’Oisans (sauf PL).

Le vendredi 23 juin 2023, les routes départementales RD44 et RD44C seront également fermées dans les deux sens de circulation de 6h à 12h sur les communes d’Oz et Le Bourg d’Oisans pour le passage du convoi exceptionnel.