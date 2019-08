Du 07/08/2019 au 09/08/2019 - itinisère

FLASH SPECIAL



FERMETURE RD 1091 A LA GRAVE (Hautes-Alpes)

par séquences de coupures/ouvertures successives EN JOURNEE,

du mercredi 7 au vendredi 9 août 2019

Le département des Hautes-Alpes entreprend des travaux de sécurisation de falaises sur la commune de La Grave, au lieu-dit « L’Escallier », du mercredi 7 au vendredi 9 août 2019, en journée, de 8h30 à 12h00 et de 13h00 à 17h00.



Pendant ces 2 jours 2 il est prévu de fermer la RD 1091 à La Grave (Hautes-Alpes) par coupures successives, de 8h00 à 11h50, et de 13h00 à 16h50 , les 20 premières minutes de chaque demi-heure (réouverture de 10 minutes entre chaque coupure).



Il n'y a pas de déviation possible sur place.



Les horaires théoriques de ces coupures successives sont :



Le matin : 8h-8h20, : 8h30-8h50, 9h-9h20, 9h30-9h50, 10h-10h20, 10h30-10h50, 11h-11h20 et 11h30-11h50.



L’après-midi : 13h-13h20, 13h30-13h50, 14h-14h20, 14h30-14h50, 15h-15h20, 15h30-15h50 et 16h-16h20.



Pour les usagers se rendant en direction de Briançon, ou les usagers dans le sens Briançon-Grenoble, il est conseillé de patienter sur place (attente maximum théorique : 20 mn). En effet les déviations respectives par GAP (dans chaque sens de circulation) représenteraient un temps de parcours allongé d’environ 1 heure 1/2).



Cependant, pour les usagers souhaitant tout de même éviter ce secteur, il est conseillé de suivre les itinéraires suivants :



Liaison Grenoble => Briançon : Pour les usagers en transit désirant se rendre à Briançon (via le col du Lautaret) et qui se seront engagés sur la RN85 au niveau de Pont de Claix en direction de Vizille, il est conseillé de suivre un itinéraire empruntant la RN85 depuis Vizille pour rejoindre Briançon par La Mure et Gap via le col Bayard, sauf pour les PL supérieurs à 26T non munis de dispositif ralentisseur homologué indépendant des freins de secours et des freins de service (interdits de la limite des départements Isère / Hautes-Alpes jusqu’à Gap).



Liaison Briançon => Grenoble : Pour les usagers en transit qui souhaitent rejoindre Grenoble à partir de Briançon, ils pourront emprunter l'itinéraire conseillé depuis Gap par la RN 85 via le col Bayard, La Mure et Laffrey sauf pour les PL supérieurs à 7,5T et autocars non autorisés à emprunter la descente de Laffrey (N85) qui devront emprunter, depuis la RN85 à la Mure, la RD529 via St Georges de Commiers jusqu’à Champ / Drac.